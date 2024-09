NFL 2024 (week 4): ancora imbattuti Chiefs e Vikings, vittorie pesanti di Ravens e Buccaneers che fermano gli Eagles

Va in archivio una Week 4 della NFL 2024-2025 quanto mai interessante. Rimangono saldamente in vetta alle due Conference i Kansas City Chiefs nella AFC ed i Minnesota Vikings nella NFC ma, come sempre, è successo davvero di tutto.

Il big match della settimana vede il trionfo dei Baltimore Ravens (2-2) che demoliscono i non più imbattuti Buffalo Bills (3-1) per 35-10 con Derrick Henry che ha macinato 199 yds su corsa. Sempre nella AFC i Kansas City Chiefs (4-0) rimangono imbattuti passando 17-10 in casa dei Los Angeles Chargers (2-2) ma senza brillare. Sempre nella AFC i Las Vegas Raiders (2-2) battono in rimonta i Cleveland Browns (1-3) per 20-16, mentre i San Francisco 49ers (2-2) stendono 30-13 i New England Patriots (1-3). Vittoria di platino dei Tampa Bay Buccaneers (3-1) che fermano i Philadelphia Eagles (2-2) per 33-16.

Nella NFC South successo pesante per gli Atlanta Falcons (2-2) che superano 26-24 in casa i New Orleans Saints (2-2). Sempre nella NFC i Chicago Bears (2-2) hanno la meglio sui Los Angeles Rams (1-3) per 24-18, quindi match incredibile nella NFC North con i Minnesota Vikings (4-0) che passano in casa dei Green Bay Packers (2-2) per 31-29 dopo aver condotto 28-7 a inizio quarto periodo. Nella NFC East, invece, i Dallas Cowboys (2-2) non senza fatica sono passati in casa dei New York Giants (1-3) con il punteggio di 20-15.

Nella AFC successo degli Indianapolis Colts (2-2) per 27-24 sui Pittsburgh Steelers (3-1), quindi cadono i New York Jets (2-2) con un pessimo 9-10 casalingo contro i Denver Broncos (2-2). Tornando alla NFC, i Washington Commanders (3-1) passeggiano 42-14 in casa degli Arizona Cardinals (1-3(, mentre nella AFC South gli Houston Texans (3-1) tornano al successo contro i Jacksonville Jaguars (0-4) per 24-20. Infine i Cincinnati Bengals (1-3) si svegliano e passano 34-24 in casa del Carolina Panthers (1-3).