NFL 2024 (week 2): cadono Ravens, 49ers e Cowboys, successi per Vikings, Bills, Saints e Chiefs allo scadere

La seconda settimana della NFL 2024 va in archivio con colpi di scena davvero a non finire. Spesso questo modo di dire è inflazionato, ma in questo caso calza a pennello per quanto visto nella Lega più famosa degli States.

Nella AFC East i Buffalo Bills (2-0) passano in casa dei Miami Dolphins (1-1) per 31-10 con un Josh Allen dominante coadiuvato da James Cook che impressiona sulle corse. Tonfo clamoroso, invece, dei Dallas Cowboys (1-1) che crollano in casa 19-44 contro i New Orleans Saints (2-0) e un Alvin Kamara da 4 td complessivi. Successo davvero in extremis per i Kansas City Chiefs (2-0) che vincono allo scadere in casa dei Cincinnati Bengals (0-2) per 26-25 grazie a un field goal di Butker da 51 yds.

Cadono anche i Detroit Lions (1-1) in casa contro i Tampa Bay Buccaneers (2-0) per 16-20 con un Jared Goff che sparacchia 2 intercetti e non trova nemmeno una meta. Un altro risultato a sorpresa è quello che ha visto i Las Vegas Raiders (1-1) passare in extremis in casa dei Baltimore Ravens (0-2) per 26-23 con una rimonta conclusiva capeggiata da Davante Adams (110 yds su ricezione e 1 td).

Vittoria sofferta ma di platino per i Green Bay Packers (1-1) che, privi del loro QB Jordan Love, piegano 16-10 gli Indianapolis Colts (0-2) grazie al RB Josh Jacobs da 151 yds su corsa.

Chi a Green Bay ha scritto pagine epiche è Aaron Rodgers che ieri ha trovato la prima vittoria in maglia New York Jets (1-1). I veri passano 24-17 in casa dei Tennessee Titans (0-2) che sono Calvin Readley (2 td complessivi) e poco più. I Minnesota Vikings (2-0) rimangono imbattuti superando i San Francisco 49ers (1-1) per 23-17 con Brock Purdy che disputa una prova piena zeppa di errori e 2 intercetti.

I Seattle Seahawks (2-0) passano 23-20 in casa dei New England Patriots (1-1), mentre nella NFC East i Washington Commanders (1-1) hanno piegato 21-18 i New York Giants (0-2). Tutto facile per i Los Angeles Chargers (2-0) che passeggiano in casa dei derelitti Carolina Panthers (0-2) per 26-3, mentre i Cleveland Browns (1-1) superano a domicilio i Jacksonville Jaguars (0-2) per 18-13.

Tutto facile per gli Arizona Cardinals (1-1) che dominano 41-10 contro i Los Angeles Rams (0-2), quindi successo sofferto per i Pittsburgh Steelers (2-0) in casa dei Denver Broncos (0-2) per 13-6. Infine, vincono anche gli Houston Texans (2-o) per 19-13 contro i Chicago Bears (1-1). Questa notte si chiuderà il turno con il Monday Night Match tra Philadelphia Eagles (1-0) e Atlanta Falcons (0-1).