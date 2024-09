Nessuno come Jannik Sinner in Italia: semifinale in tutti i tornei dello Slam

Jannik Sinner, pioniere del tennis italiano. Il n.1 del mondo continua a riscrivere la storia della disciplina per il Bel Paese, grazie a quanto fatto nei quarti di finale degli US Open 2024. L’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto il russo Daniil Medvedev per 6-2 1-6 6-1 6-4 e si è qualificato per le semifinali. Un risultato dai connotati storici, dal momento che il classe 2001 pusterese è il primo italiano ad aver raggiunto in carriera tutti i penultimi atti negli Slam.

Inoltre, Jannik è il primo italiano (uomo o donna) nell’Era Open ha spingersi alle semifinali di tre Major in una stagione. Sinner a 23 anni e 19 giorni è anche il secondo tennista più giovane ad aver raggiunto le semifinali agli Australian Open, Indian Wells, Miami e agli US Open in un anno solare, dopo Rafael Nadal (22 anni e 93 giorni) nel 2008.

Dati che certificano la grande costanza di rendimento del nostro portacolori, capace quest’anno dei seguenti risultati:

Vittoria degli Australian Open

Vittoria dell’ATP500 di Rotterdam

Semifinale nel Masters1000 di Indian Wells

Vittoria nel Masters1000 di Miami

Semifinale nel Masters1000 di Montecarlo

Semifinale al Roland Garros

Vittoria nel Masters1000 di Cincinnati

Semifinale negli US Open

Una consistenza che si esprime anche nei quarti di finale raggiunti a Wimbledon, frutto in generale di 53 vittorie e 5 sconfitte, con 33 affermazioni e 2 ko sull’hard. Numeri che la dicono lunga su quanto stia facendo Jannik in questa stagione.