NASCAR, il ‘Round of 16’ dei Playoffs continua per la prima volta da Watkins Glen

Riparte da Watkins Glen la lotta per il titolo nella NASCAR Cup Series 2024 dopo l’avvincente round di Atlanta di settimana scorsa. Da un ‘Superspeedway’ si passa alla storica location che in passato ha accolto anche il Mondiale F1, il penultimo road course della stagione prima del Roval di Charlotte che concluderà il Round of 12.

Joey Logano è l’unico pilota che può affrontare con serenità l’appuntamento di domenica avendo già un posto certo nella prossima fase dei Playoffs. Il #22 di Ford e Penske ha questo prezioso vantaggio grazie al sigillo di settimana scorsa in Georgia, una vittoria oltremodo importante davanti alla Chevy Camaro #99 Trackhouse Racing del messicano Daniel Suarez.

Occhi puntati alla vigilia su Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11), entrambi in crisi ad Atlanta. Il primo è stato vittima di un incidente nella Stage 1, mentre il secondo ha faticato sin dalle qualifiche prima di concludere 24mo in seguito ad un impatto nel corso dell’ultimo passaggio.

Nell’albo d’oro di questa corsa, tra i piloti in azione questo week-end, spiccano con almeno un affermazione Kyle Larson (2021–2022), Chase Elliott (2018–2019), Kyle Busch (2008, 2013), William Byron (2023), Martin Truex Jr (2017), Denny Hamlin (2016) e Joey Logano (2015).

Come sempre, anche nella ‘Go Bowling at the Glen 2024’, verrà utilizzata la conformazione più corta dell’autodromo che sorge nello Stato di New York, particolare disegno che omette di fatto curva 6, 7, 8 e 9. Dalla ‘Bus Stop’ ed al seguente ‘Loop’ si passa subito alle ultime due curve che immettono sulla linea di partenza ed arrivo. La pista ha una metratura complessiva di 2.450 miles (3.943 km) intervallati da undici pieghe di cui ben sette a destra.

CLASSIFICA PLAYOFFS AGGIORNATA (Round of 16 prima del Glen)

1) #22-Joey Logano, 2054 – già qualificato al Round of 12

2) #12-Ryan Blaney, 2071

3) #20-Christopher Bell , 2066

4) #24-William Byron, 2059

5) #45-Tyler Reddick, 2059

6) #48-Alex Bowman, 2053

7) #2-Austin Cindric, 2053

8) #9-Chase Elliott, 2050

9) #99-Daniel Suarez, 2048

10) #5-Kyle Larson, 2041

11) #11-Denny Hamlin, 2028

12) #54-Ty Gibbs, 2027

13) #6-Brad Keselowski, 2026

14) #21-Harrison Burton, 2011

15) #19-Martin Truex, Jr, 2008

16) #14-Chase Briscoe, 2006