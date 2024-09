NASCAR Cup Series, Logano vince la prima dei Playoffs ad Atlanta

Joey Logano vince ad Atlanta la prima prova dei Playoffs della NASCAR Cup Series. Il #22 del Team Penske trionfa in Georgia e diventa ufficialmente il primo pilota con già la certezza di accedere al Round of 12 dopo aver ottenuto la 34ma affermazione in carriera.

La prima parte della ‘Quaker State 400 Available at Walmart’ ha visto una battaglia ad armi pari per il primato tra Hendrick Motorsports e Team Penske. Le due squadre hanno lavorato nella parte alta della graduatoria, le due Chevrolet Camaro di William Byron #24 e Kyle Larson #5 hanno subito lottato nella Stage 1 con le Ford Mustang del ‘Capitano’ affidate a Ryan Blaney #12 ed a Austin Cindric #2.

Il primo colpo di scena dei Playofffs è arrivato in concomitanza della fine della Stage 1, vinta dal campione in carica Blaney. Il #12 di Penske ha condotto il gruppo alle spalle della Safety Car dopo un violento impatto contro le barriere di curva 1-2 da parte di Kyle Larson. Il californiano ha perso il controllo della propria Chevrolet in seguito ad un problema alla gomma anteriore destra, l’ex campione non ha avuta nessuna possibilità di evitare di colpire il muro. Tutti hanno puntualmente evitato il 32enne ad eccezione di un altro volto del Round of 16: il vincitore della prova di Darlington di settimana scorsa Chase Briscoe (Stewart-Haas Racing Ford #14).

Dopo una Stage 2 abbastanza lineare, vinta con merito da Austin Cindric (Team Penske Ford #2), l’ultimo segmento della gara si è aperta con un contatto nel cuore del gruppo che ha rallentato la prova di altri due volti presenti nei Playoffs: il già citato Blaney e l’ex campione della serie Martin Truex Jr (Joe Gibbs Racing Toyota #19).

Tutto è cambiato ad 11 giri dalla fine in seguito ad una breve bandiera gialla per detriti in corrispondenza della linea del traguardo. La tensione è salita nello schieramento in vista del gran finale e l’ipotetico accesso diretto al Round of 12 dei NASCAR Playoffs.

Il messicano Daniel Suarez (Trackhouse Racing Chevrolet #99), vincitore ad Atlanta in primavera al photofinish, ha tentato di gestire il primato al restart iniziando una bellissima lotta contro Joey Logano (Team Penske Ford #22) e Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54). La battaglia si è fermata a due giri dalla conclusione in seguito ad un testacoda per la Ford Mustang #10 Stewart-Haas Racing di Noah Gragson, la sfida per il primato è continuata con un primo overtime.

Il finale è stato controllato completamente dal Team Penske che ha giocato di squadra con Blaney e Logano. Il campione in carica ha spinto con forza a più riprese la Ford Mustang #22, nettamente in testa alla competizione alla bandiera a scacchi davanti a Suarez, Blaney, Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) ed Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48). L’ultimo giro è stato segnato anche da un incidente all’uscita di curva 3-4 che ha coinvolto tra gli altri anche Harrison Burton (Wood Brothers Racing Ford #21) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11).

Settimana prossima la seconda delle tre corse del Round of 16 dei Playoffs della NASCAR Cup Series nell’iconico Watkins Glen International.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES ATLANTA (Round of 16 – Playoffs)

22 RUN Joey Logano (P) Frd 266 30.447 182.087 30.307 182.928 4

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 266 0.199 0.199 30.584 181.271 30.321 182.844 7

99 RUN Daniel Suarez (P) Chv 266 0.212 0.013 30.639 180.946 30.148 183.893 6

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 266 0.368 0.156 30.551 181.467 30.226 183.418 8

48 RUN Alex Bowman (P) Chv 266 0.406 0.038 30.534 181.568 30.325 182.819 5

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 266 0.446 0.040 30.439 182.135 30.436 182.153 6

8 RUN Kyle Busch Chv 266 0.501 0.055 30.562 181.402 30.310 182.91 5

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 266 0.589 0.088 30.744 180.328 30.373 182.531 5

24 RUN William Byron (P) Chv 266 0.665 0.076 30.557 181.431 30.407 182.326 5

2 RUN Austin Cindric (P) Frd 266 0.826 0.161 30.682 180.692 30.403 182.35 5

31 RUN Daniel Hemric Chv 266 0.923 0.097 30.520 181.651 30.300 182.97 6

51 RUN Justin Haley Frd 266 1.146 0.223 30.678 180.716 30.315 182.88 5

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 266 1.287 0.141 31.289 177.187 30.288 183.043 9

1 RUN Ross Chastain Chv 266 1.406 0.119 31.635 175.249 30.286 183.055 5

7 RUN Corey LaJoie Chv 266 1.579 0.173 30.808 179.953 30.365 182.579 6