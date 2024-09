MXGP, Jorge Prado si prende gara-2 ad Afyon, battuti Gajser ed Herlings. 7° Forato davanti a Bonacorsi

Lo spagnolo Jorge Prado ha fatto sua gara-2 del 18° round del Mondiale 2024 di MXGP, la classe regina del Motocross. Sul tracciato di Afyon (Turchia), il campione del mondo in carica ha fatto valere le proprie abilità in sella alla GasGas, ponendo il sigillo in questo appuntamento e soprattutto dando un segnale importante dal punto di vista psicologico.

Prado si è imposto in questa seconda manche proprio davanti ai rivali diretti per il titolo iridato, ovvero lo sloveno Tim Gajser (Honda) e l’olandese Jeffrey Herlings (KTM). L’iberico ha preceduto Gajser di 2.565, mentre l’olandese è giunto all’arrivo con un gap di 4.245. Con questo risultato Prado si è avvicinato in maniera significativa alla vetta occupata dal n.243. Lo sloveno è in testa con 910 punti, con appena 14 lunghezze di margine sullo spagnolo.

Una manche palpitante in cui il francese Romain Febvre (Kawasaki) e l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) hanno completato la top-5, rispettivamente a 47.236 e a 49.529. Nel gruppo dei migliori dieci di questa prova hanno terminato Alberto Forato (+1:03.153) e Andrea Bonacorsi (+1:09.983), in settima e ottava posizione su Honda e su Yamaha.

CLASSIFICA GARA-2 GP AFYON MXGP 2024

1 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:53.539 0.000 52.619 25

2 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:56.104 2.565 52.555 22

3 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:57.784 4.245 52.513 20

4 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:40.775 47.236 51.458 18

5 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:43.068 49.529 51.403 16

6 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:44.384 50.845 51.371 15

7 303 FORATO, Alberto ITA FMI Standing Construct Honda MXGP Honda 35:56.692 1:03.153 51.078 14

8 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:03.522 1:09.983 50.917 13

9 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 36:04.445 1:10.906 50.895 12

10 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:06.251 1:12.712 50.853 11

11 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:10.092 1:16.553 50.763 10

12 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 36:12.771 1:19.232 50.700 9

13 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:14.465 1:20.926 50.661 8

14 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:15.667 1:22.128 50.633 7

15 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 36:31.750 1:38.211 50.261 6

16 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:32.940 1:39.401 50.234 5

17 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 36:46.672 1:53.133 49.921 4

18 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOSixtySeven Racing-Team Husqvarna 35:10.973 -1 Lap 49.115 3

19 326 GILBERT, Josh GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 35:28.383 17.410 48.713 2

20 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 36:00.032 49.059 47.999 1

21 388 KOUZIS, Panagiotis GRE AMOTOE TM 36:36.357 1:25.384 47.205 0

22 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 36:37.179 1:26.206 47.188 0

23 157 KUZU, Ata TUR TMF Yamaha 36:02.749 -4 Laps 38.950 0

24 830 DEMIRYOL, Batuhan TUR TMF GASGAS 36:40.807 -9 Laps 23.555 0