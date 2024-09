MXGP, Jorge Prado: “Incredibile bis iridato”, Gajser: “Mi è mancato poco”, Herlings: “Pronto per rifarmi nel 2025”

Jorge Prado ha piazzato il bis. Il fuoriclasse spagnolo è stato in grado nella gara di casa di tenere duro all’assalto finale di Tim Gajser ed è riuscito a conquistare il suo secondo titolo consecutivo nella classe regina. Il portacolori del team Gas Gas a soli 23 anni sta già scrivendo la storia del motocross, con 4 titoli complessivi già in bacheca e 49 vittorie in 138 GP disputati.

Al termine del round di Castilla la Mancha la classifica generale ha vinto Jorge Prado tagliare il traguardo con 996 punti con i 986 di Tim Gajser, quindi solo 10 punti di differenza, mentre al terzo posto si è classificato Jeffrey Herlings con 944. Tre campioni assoluti per uno spettacolo davvero clamoroso.

Le dichiarazioni dei protagonisti.

Jorge Prado: “È semplicemente incredibile, all’inizio della stagione non avrei mai immaginato di essere in questa posizione in questo momento. Ieri mi stavo semplicemente divertendo. La seconda gara è stata così lunga che sembrava non finisse mai. Un grazie a tutti i fan che sono venuti e mi hanno sostenuto ogni singolo giro di ogni gara ed è incredibile vedere questo. Incredibile sentirsi in quell’atmosfera nella festa ed è semplicemente incredibile aver ottenuto il titolo mondiale qui in Spagna con i miei fan, la mia famiglia ed i miei amici. Grazie a tutti, è stato di nuovo un anno fantastico!”. (Fonte: MXGP.com).

Tim Gajser: “Voglio dire che abbiamo vissuto una grande stagione. Una bellissima battaglia con Jorge e Jeffrey. Quindi, congratulazioni a Prado per aver vinto il titolo. Sono stato molto vicino a lui quest’anno, ho dato il massimo e penso che abbiamo avuto una stagione davvero buona. Quindi, voglio dire un enorme grazie a tutto il mio team. La moto è stata fantastica per tutto l’anno”.

Jeffrey Herlings: “Sono abbastanza contento di finire terzo nel campionato. Chiudere con un podio va bene, ovviamente ho avuto un po’ di sfortuna con alcune decisioni. Jorge Prado è stato il migliore lungi tutto il corso dell’anno. Le partenze erano cosa sua. Lui era il re in questo e oltre a quello è un campione, quindi grandi congratulazioni a lui. Sinceramente non vedo l’ora che arrivi l’anno prossimo”.