MXGP, Jeremy Seewer vince gara-1 ad Afyon. Prado sul podio, 5° Bonacorsi

Calato il sipario gara-1 del 18° round del Mondiale 2024 di MXGP, la classe regina del Motocross. Sullo sterrato di Afyon, in Turchia, i centauri hanno dovuto fare i conti con le difficoltà del tracciato, non semplice da interpretare.

La vittoria è andata allo svizzero Jeremy Seewer (Kawasaki), che ha saputo interpretare splendidamente i canali del circuito turco, uscendone alla grande. Alle sue spalle hanno concluso il francese Maxime Renaux (Yamaha), distanziato di 6.748. Sul terzo gradino del podio ha terminato lo spagnolo Jorge Prado (GasGas) a 6.769, capace di precedere il leader della classifica mondiale, Tim Gajser (4° a 8.596) sulla Honda.

Eccellente la prestazione di Andrea Bonacorsi. Il centauro nostrano, sulla alla Yamaha, è riuscito a concludere in una prestigiosa top-5, a 21.843 e mettendosi alle spalle un folto gruppo di piloti, tra cui anche l’altro italiano Alberto Forato (Honda), nono a 31.627 sulla Honda. Deludente la prova dell’olandese Jeffrey Herlings, solo 12° in sella alla KTM, dopo aver vinto la Qualifying Race. 14° Mattia Guadagnini (Husqvarna).

Con questo riscontro Gajser è sempre in vetta con 888 punti, rispetto agli 871 di Prado. Herlings perde terreno (837).

CLASSIFICA GARA-1 GP AFYON MXGP 2024

1 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:47.816 0.000 51.289 25

2 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:52.161 4.345 51.186 22

3 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 35:54.455 6.639 51.131 20

4 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:55.971 8.155 51.095 18

5 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 36:17.339 29.523 50.594 16

6 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:24.729 36.913 50.423 15

7 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:25.825 38.009 50.397 14

8 303 FORATO, Alberto ITA FMI Standing Construct Honda MXGP Honda 36:27.019 39.203 50.370 13

9 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 36:37.559 49.743 50.128 12

10 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:42.019 54.203 50.027 11

11 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 36:43.484 55.668 49.994 10

12 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 36:54.667 1:06.851 49.741 9

13 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 37:01.159 1:13.343 49.596 8

14 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 37:04.821 1:17.005 49.514 7

15 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 37:05.459 1:17.643 49.500 6

16 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 37:06.343 1:18.527 49.480 5

17 17 TOENDEL, Cornelius NOR NMF Schmicker Racing KTM 37:26.638 1:38.822 49.033 4

18 326 GILBERT, Josh GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 37:30.123 1:42.307 48.957 3

19 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOSixtySeven Racing-Team Husqvarna 37:33.895 1:46.079 48.875 2

20 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 37:39.378 1:51.562 48.757 1

21 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 37:50.148 -1 Lap 45.671 0

22 388 KOUZIS, Panagiotis GRE AMOTOE TM 37:59.921 9.773 45.475 0

23 157 KUZU, Ata TUR TMF Yamaha 37:46.273 -4 Laps 37.171 0

24 830 DEMIRYOL, Batuhan TUR TMF GASGAS 36:10.642 -6 Laps 32.838 0