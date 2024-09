MX2, Kay de Wolf vuole chiudere i conti: il Gran Premio di Cina gli consegnerà il titolo?

Il Mondiale motocross 2024 è pronto per emettere i suoi verdetti. La MX2, infatti, andrà ad eleggere l suo campione del mondo proprio nelle due uscite conclusive in programma. Anzi, con molta probabilità sarà sufficiente solo il prossimo appuntamento per dirimere la questione.

Nel weekend in arrivo infatti sarà in calendario l’attesissimo Gran Premio della Cina che andrà a mettere sul piatto 50 punti di capitale importanza che potrebbe già decidere il campione. Dopo il Gran Premio di Turchia, dopotutto, la classifica generale ha portato Kay de Wolf ad un passo dall’alloro iridato.

Il pilota olandese del team Husqvarna, infatti, comanda la graduatoria con 873 punti contro gli 829 di Lucas Coenen, ultimo avversario che si frappone nella corsa verso il titolo. 44 punti di differenza sui 50 disponibili. In poche parole per Kay de Wolf è quasi fatta. Siamo davvero ai titoli di coda di una stagione di altissimo livello.

Il tracciato posizionato a Shanghai sarà lo scenario ideale per andare a concludere la questione legata al successo finale, senza bisogno di concentrarsi poi sull’ultimo appuntamento del Gran Premio di Spagna. Kay de Wolf conta i minuti che lo separano dal suo primo titolo in appena due anni di carriera. Il classe 2004 inizia a scrivere la storia…