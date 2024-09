Musetti sfiderà Bu a Pechino. Sarà Rublev il vero ostacolo verso un derby con Sinner?

Lorenzo Musetti, pur non brillando, è riuscito a imporsi nel primo turno dell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese, il toscano si è imposto con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 contro il belga Zizou Bergs. Una partita in cui Lorenzo non è stato impeccabile nella gestione, ma di esperienza ha saputo venir fuori da una situazione che si stava complicando.

Nel prossimo turno, il carrarino giocherà contro il cinese Bu, che ha battuto il tennista contro cui Musetti aveva perso la Finale a Chengdu, ovvero l’altro cinese Shang. Una partita, sulla carta, non impossibile per l’allievo di Simone Tartarini, ma dipenderà dal rendimento che il tennista nostrano avrà nel confronto. Sarà necessario soprattutto avere un rendimento al servizio più continuo.

In caso di vittoria, nei quarti di finale Lorenzo potrebbe ritrovarsi un avversario complicato, ovvero il russo Andrey Rublev (n.4 del seeding). Il moscovita farà quest’oggi il proprio esordio contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta e in caso di successo (probabile) affronterà negli ottavi il vincente tra il cinese Zhang e l’iberico Alejandro Davidovich Fokina. Non un percorso in discesa per il russo, che comunque ha le possibilità per arrivare all’incrocio con Lorenzo.

In teoria, è proprio Rublev il rivale più complicato sulla strada di un eventuale derby in semifinale con Jannik Sinner, augurandosi che l’altoatesino (n.1 del mondo) rispetti i pronostici ovviamente. Non resta che attendere i riscontri sul campo.

TABELLONE LORENZO MUSETTI ATP PECHINO 2024

Ottavi di finale – Bu Yunchaokete

Quarti di finale – Andrey Rublev/Pablo Carreno Busta/Alejandro Davidovich Fokina/Zhang Zhizhen

Semifinale – Jannik Sinner/Roman Safiullin/Jiri Lehecka/Roberto Bautista Agut

Finale – Carlos Alcaraz/Daniil Medvedev/Karen Khachanov (i più accreditati)