Mountain bike, Mondiali 2024: Alan Hatherly fa il colpaccio ad Andorra, terzo Pidcock. Sesto Luca Braidot

Arriva una grande sorpresa nella prova di cross country dei Mondiali di mountain bike al maschile in quel di Andorra: a vincere è infatti il sudafricano Alan Hatherly che trova un colpaccio completamente contro pronostico.

Gara magnifica per il bronzo olimpico che sul finale ha dato spettacolo andando a battere tutti i favoriti. Nel testa a testa con il francese, argento olimpico, Victor Koretkzy, Hatherly è riuscito a prevalere di 22”, con il transalpino ancora una volta in piazza d’onore.

Solo terzo il grande favorito di giornata, l’uomo più atteso, detentore del titolo: Tom Pidcock. Il trionfatore di Parigi 2024 non ha trovato la miglior giornata della carriera, ma ha centrato comunque una medaglia a 39” dalla vetta. Completano la top-5 l’altro britannico Charlie Aldrigde ed il francese Mathis Azzaro.

In casa Italia altra ottima prova per Luca Braidot, per lunghi tratti in lotta per il podio. L’azzurro alla fine ha terminato sesto. Dodicesimo Nadir Colledani, diciottesimo Juri Zanotti, ventiseiesimo Filippo Fontana, quarantottesimo Simone Avondetto.