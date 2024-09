Mountain bike: a Lake Placid tra le donne vince Laura Stigger. Quindicesima Martina Berta

Tornano le World Series (la Coppa del Mondo) per quanto riguarda la disciplina olimpica della mountain bike, il cross country. In scena nella serata italiana la gara delle élite al femminile in terra statunitense, a Lake Placid.

A trionfare è l’austriaca Laura Stigger che trova la miglior performance della stagione (non era mai salita sul podio fino ad ora), chiudendo con il tempo di 1:18:36 e battendo in volata la svizzera Sina Frei.

Terza piazza per la transalpina Loana Lecomte a 4”, quarta la sudafricana Candice Lill, tutte presenti nel drappello di testa che si è giocato la vittoria. A completare la top-5 l’australiana Rebecca Henderson.

In casa Italia la migliore è Martina Berta, che chiude quindicesima, poco dietro Chiara Teocchi, diciassettesima, Giada Specia, ventesima e Greta Seiwald, trentunesima.