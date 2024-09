MotoGP su TV8: orari GP San Marino 2024, il programma in chiaro dal 6 all’8 settembre

Il Gran Premio di San Marino (e della Riviera di Rimini, come recita il nome ufficiale completo), costituisce il tredicesimo dei venti appuntamenti che andranno a comporre il Mondiale 2024 di MotoGP, Moto2 e Moto3. Sarà, inoltre, la tappa conclusiva del campionato riservato alla MotoE.

Si gareggerà da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Il palcoscenico sarà rappresentato dal moderno Circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, destinato a ospitare un double header in virtù dei cambiamenti sopraggiunti in calendario.

Quello dell’imminente weekend sarà il GP canonico, previsto sin da inizio anno. Quali sono gli orari precisi del Gran Premio sammarinese? Come organizzare al meglio il primo weekend sulla Riviera romagnola o come fare per seguire la corsa in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP SAN MARINO 2024

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

Ore 08.30-08.45, MotoE, Pre-Qualifiche (I)

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 12.25-12.40, MotoE, Pre-Qualifiche (II)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 16.15-16.25, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 16.35-16.45, MotoE, Qualifiche – Q2

SABATO 7 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.15, MotoE, GARA I

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

Ore 16.10, MotoE, GARA II

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Ore 09.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP SAN MARINO 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta le qualifiche e la Sprint del sabato, a cui si aggiunge anche il Gran Premio della domenica. Il primo appuntamento di Misano è, infatti, il penultimo per i quali in questo 2024 è prevista copertura gratuita in chiaro.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di San Marino. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di San Marino, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 7 SETTEMBRE

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.15, Diretta GARA-I MotoE

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

Ore 16.10, Diretta GARA-II MotoE

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Ore 11.00, Diretta GRAN PREMIO Moto3

Ore 12.15, Diretta GRAN PREMIO Moto2

Ore 14.00, Diretta GRAN PREMIO MotoGP