MotoGP su TV8: orari GP Emilia-Romagna 2024, il programma in chiaro dal 20 al 22 settembre

Il Gran Premio di Emilia Romagna rappresenterà il quattordicesimo dei venti atti sui quali è strutturato il Mondiale 2024 di MotoGP, Moto2 e Moto3. Il copione, però, è cambiato più volte in corsa rispetto al piano originario.

Nel weekend che va da venerdì 20 a domenica 22 settembre si sarebbe dovuto correre in India. Nuova Delhi ha però alzato bandiera bianca a causa di mancanze organizzative. La data è allora stata affidata al Kazakistan, con l’intento di recuperare il GP programmato a giugno e cancellato a causa delle inondazioni primaverili.

Anche in questo caso, però, ci si è trovati di fronte a una gara fantasma. Esasperato, il management del Motomondiale, ha scelto di prolungare la propria permanenza a Misano Adriatico per garantire lo svolgimento di un Gran Premio. Quali sono gli orari precisi del GP? Come organizzare al meglio il secondo weekend sulla Riviera romagnola o come fare per seguire la corsa in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2024

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 08.40-09.10, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12.50-13.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.45-14.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14.10-14.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 08.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 10.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 11.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 13.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP EMILIA ROMAGNA 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Emilia Romagna. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Emilia Romagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 10.50-11.30, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 12.50-13.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 13.45-14.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 15.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 13.00, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 14.15, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 16.00, Differita GRAN PREMIO MotoGP