MotoGP su TV8 oggi, GP Indonesia 2024: orario e programma differita in chiaro

Il Gran Premio di Indonesia 2024 del Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 29 settembre. È ovvio come la marcata differenza di fuso orario tra Mandalika e l’Italia costringa gli appassionati duri e puri, quelli che vogliono vivere tutto in diretta, a stravolgere le proprie abitudini domenicali.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 9.00

Costruito tra il 2019 e il 2021, il “Mandalika Circuit” è lungo poco più di 4.300 metri e conta 17 curve, di cui 11 a destra e 6 a sinistra. Dotato di tribune in grado di ospitare fino a quasi 200.000 spettatori, è circondato da un habitat idilliaco. D’altronde ci troviamo sull’isola di Lombok, una rinomata meta turistica.

Lo scorso anno, in MotoGP, vinse Francesco Bagnaia, mentre la Sprint fu appannaggio di Jorge Martin (tuttavia, malamente ruzzolato a terra il giorno dopo). Le classi inferiori premiarono invece Pedro Acosta (Moto2) e Diogo Moreira (Moto3). Cosa succederà nel 2024? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio di Indonesia in TV. Come?

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 29 settembre



Ore 9.00, Gran Premio MOTO3, Differita in chiaro

Ore 10.15, Gran Premio MOTO2, Differita in chiaro

Ore 12.00, Gran Premio MOTOGP, Differita in chiaro

GP INDONESIA 2024 MOTOGP IN TV

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Mandalika. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento indonesiano potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Indonesia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP INDONESIA 2024

Domenica 29 settembre



Ore 4.40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 6.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 7.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 9.00, GRAN PREMIO MOTOGP