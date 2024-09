MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP Indonesia 2024: Bastianini svetta davanti a Martin. 4° Bagnaia in recupero

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika, i centauri sono andati in cerca della massimizzazione della loro prestazione per rientrare nel novero della top-10 qualificante per la Q2. Il resto del gruppo sarà nella Q1 delle qualifiche di domani.

Francesco Bagnaia aveva voglia di partir bene in questo week end. Il riscontro a Misano, deludente nella domenica di gara, lo aveva un po’ affossato. Pecco si è presentato al via del fine-settimana indonesiano con 24 punti di svantaggio dal leader della classifica generale, Jorge Martin. Questo turno ha rappresentato, quindi, un primo snodo importante.

Bagnaia e gli altri piloti hanno poi cercato di comprendere al meglio il comportamento delle Michelin in relazioni alle variazioni climatiche che ci sono state. Un fattore importante per non avere sorprese in vista della Sprint Race di domani e soprattutto del GP domenicale. Osservati speciali, oltre ai duellanti per il titolo, Enea Bastianini e Marc Marquez, coloro che hanno vinto i due round che sono andati in scena al Marco Simoncelli.

Enea Bastianini ottiene il miglior tempo della sessione di 1:29.630 a precedere di 0.040 Jorge Martin e di 0.079 l’altra Ducati Pramac di Franco Morbidelli. Francesco Bagnaia soffre per il turno, ma alla fine riesce a risalire la corrente e si è piazzato in quarta posizione. Ben cinque italiani nella top-10 per la Q2 di domani.

RISULTATI E CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP INDONESIA MOTOGP 2024

1 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.630 20 25 315.7

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.670 20 25 0.040 0.040 316.7

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’29.709 20 21 0.079 0.039 314.8

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.712 22 23 0.082 0.003 314.8

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.770 26 28 0.140 0.058 312.1

6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.844 28 29 0.214 0.074 312.1

7 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.885 26 27 0.255 0.041 314.8

8 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’29.961 19 20 0.331 0.076 316.7

9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’29.986 20 24 0.356 0.025 308.5

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.000 21 26 0.370 0.014 313.9

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.086 25 26 0.456 0.086 312.1

12 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’30.096 25 26 0.466 0.010 312.1

13 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.189 23 27 0.559 0.093 312.1

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.203 25 26 0.573 0.014 316.7

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.305 21 25 0.675 0.102 313.0

16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.411 26 27 0.781 0.106 313.9

17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.443 26 26 0.813 0.032 310.3

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’30.607 21 26 0.977 0.164 313.0

19 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’30.792 20 25 1.162 0.185 314.8

20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’30.895 24 25 1.265 0.103 312.1

21 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.998 18 21 1.368 0.103 308.5