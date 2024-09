MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Emilia-Romagna 2024: Marc Marquez svetta davanti a Martin, 4° Bagnaia

Andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP di Emilia-Romagna, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, i centauri della classe regina si sono confrontati per trovare la messa a punto ideale in vista delle pre-qualifiche odierne.

Ci si chiedeva se e quanto Francesco Bagnaia sarebbe stato in grado di gestire la situazione, visti i problemi fisici con cui il piemontese aveva dovuto convivere nell’ultimo round iridato. Ricordiamo il brutto incidente di Aragon con Alex Marquez che gli aveva causato ematomi importanti all’altezza della clavicola e del costato, dandogli problemi nella prima uscita a Misano, nei cambi di direzione e nell’affrontare il noto curvone.

Altro aspetto che andava verificata era la velocità dei due spagnoli, rivali principiali di Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez. Il primo ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica mondiale, mentre il secondo è intenzionato a dar seguito alla sua crescita di livello con la Ducati Gresini, dopo aver posto la bandierina in Spagna e due settimane fa in Romagna.

Turno iniziato in condizioni umide e poi nel corso della sessione le condizioni sono diventate “dry”. Il migliore è stato Marc Marquez con il crono di 1:32.082 a precedere di 0.063 Jorge Martin e di 0.186 un ottimo Franco Morbidelli. Quarto Pecco Bagnaia a 0.291 dalla vetta, non così a suo agio nell’ultimo settore del tracciato. Una FP1 da prendere con le molle per l’evoluzione della pista.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP EMILIA-ROMAGNA 2024 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.082 10 10 295.8

2 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.145 10 11 0.063 0.063 297.5

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1’32.268 10 10 0.186 0.123 296.7

4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.373 12 12 0.291 0.105 298.3

5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.491 15 15 0.409 0.118 295.0

6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.546 10 10 0.464 0.055 295.8

7 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’32.618 11 12 0.536 0.072 296.7

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.654 18 19 0.572 0.036 298.3

9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.741 14 15 0.659 0.087 294.2

10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.748 13 16 0.666 0.007 297.5

11 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 1’32.823 13 13 0.741 0.075 295.0

12 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.825 11 11 0.743 0.002 296.7

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.910 12 12 0.828 0.085 296.7

14 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1’33.133 11 12 1.051 0.223 293.4

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1’33.237 15 15 1.155 0.104 295.0

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’33.331 6 9 1.249 0.094 294.2

17 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1’33.390 9 11 1.308 0.059 295.8

18 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’33.430 7 10 1.348 0.040 293.4

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’33.550 10 10 1.468 0.120 294.2

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.767 12 12 1.685 0.217 295.8

21 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI 1’33.878 12 14 1.796 0.111 297.5

22 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.834 3 3 5.752 3.956 288.7