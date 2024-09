MotoGP, Pedro Acosta: “Una prima fila che mi dà conferme. La Sprint Race? Se parto bene…”

Pedro Acosta non può che essere soddisfatto dopo aver centrato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Mandalika il “Rookie Maravilla” è stato uno dei pochi piloti a tenersi lontano dai guai ed a spingere con costanza, con una prima fila importante in vista delle due gare.

La pole position porta la firma di Jorge Martin (Ducati Pramac) in 1:29.088 con 535 millesimi su Marco Bezzecchi, mentre completa la prima fila proprio Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) a 583. Quarta posizione per Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 657 millesimi, quinta per Enea Bastianini a 704 millesimi mentre è sesto Fabio Quartararo (Yamaha) a 760. Settimo Johann Zarco (LCR Honda) a 854 millesimi, ottavo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 875, quindi nono Franco Morbidelli (Ducati Pramac) a 1.019, mentre partirà dalla 12a casella della griglia Marc Marquez (Ducati Gresini) senza tempi.

Al termine delle qualifiche lo spagnolo classe 2004 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento perché questo risultato conferma che stiamo tornando ai livelli di inizio anno. Riuscire a rimanere con costanza e consistenza nella top5-top6 è un ottimo punto di partenza. Il team sta lavorando tantissimo e non mi mette pressione sul fatto che io sia la KTM di riferimento. La gara? Partirò dalla prima fila sì, ma anche dal lato destro, ovvero quello più sporco. Se tutto va bene al via, però, penso che potrò fare una buona gara”.

A questo punto la classe regina si prepara per la Sprint Race che scatterà alle ore 09.00 italiane, le ore 15.00 locali che andrà a consegnare i primi pesantissimi punti del weekend.