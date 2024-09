MotoGP, Miguel Oliveira sposa il progetto Yamaha Pramac dal 2025

Dopo tanti rumours, le conferme. Il portoghese Miguel Oliveira proseguirà la propria avventura in MotoGP. Il centauro lusitano, in forza quest’anno al team Trackhouse sull’Aprilia, sarà uno dei punti di forza del progetto Yamaha Pramac. La squadra di Paolo Campinoti, che come è noto ha interrotto il proprio rapporto con la Ducati, darà il via l’anno venturo a questa collaborazione con la Casa di Iwata.

Oliveira, dunque, affiancherà quasi sicuramente l’australiano Jack Miller, anche se quest’ultimo non è stato ancora annunciato. Per il centauro portoghese sarà quindi la settima stagione nella classe regina, in cui ha debuttato nel 2019 con la KTM Tech3.

“È un grande privilegio per me rappresentare un brand iconico del nostro sport come Yamaha. Nei miei anni di lavoro per arrivare in MotoGP, ho sempre guardato le moto blu con grande entusiasmo“, ha dichiarato Oliveira. “Ora è realtà e voglio ringraziare Yamaha Motor Company per il suo impegno nei miei confronti in una fase di passaggio così importante per il progetto. Lin Jarvis è stato una figura chiave per l’inizio delle trattative e far sì che questo fosse realtà. Potrò essere utile in questo periodo di transizione per riportare la moto al top. Voglio ringraziare Paolo Campinoti, Gino Borsoi e tutto lo staff Pramac per iniziare questo viaggio insieme. Non posso essere più felice ed entusiasta di cominciare questo nuovo capitolo“, ha aggiunto.

Un modo per rilanciarsi dopo stagioni un po’ deludenti che non l’hanno visto protagonista. A confermarlo è l’attuale tredicesima posizione nella classifica generale, con miglior risultato un secondo posto nella Sprint Race del Sachsenring, insieme a un sesto posto nella gara domenicale in Germania, il suo miglior fine-settimana del 2024.