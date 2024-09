MotoGP, Marc Marquez: “Un successo molto speciale dopo più di 1000 giorni, si pensa a confermarci”

1043 giorni dopo Marc Marquez torna alla vittoria in MotoGP. Il Cabroncito ha spezzato la maledizione sull’amato MotorLand di Aragon (Spagna), mettendo d’accordo tutti sulla sua superiorità: pole-position, vittoria nella Sprint Race, successo nel GP odierno e giro veloce. Tutto il pacchetto confezionato e per Marc una bella rivincita in sella alla Ducati Gresini.

Un’affermazione in solitaria, come si poteva pensare, perché la sua velocità era troppo superiore sul circuito iberico. Un trionfo tutto spagnolo, considerando il secondo posto di Jorge Martin (Ducati Pramac) e il terzo di Pedro Acosta (GasGas). Una gara segnata anche dall’incidente tra Francesco Bagnaia e Alex Marquez, con Pecco che deve rimediare un altro zero nel percorso in questo 2024.

“È stata una gara eccezionale. Incredibile vincere qui davanti a questo pubblico. Avevo il passo per vincere, ma non era facile tenere sempre alta la concentrazione. Sono molto soddisfatto“, le parole di Marc a caldo. Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Un successo speciale per tutto quello che ho passato. Ringrazio il team e la mia famiglia. Nel 2019 una vittoria era niente, ora è tutta un’altra storia. Dopo 1000 giorni ti dimentichi cosa vuol dire imporsi. È stata una vittoria che ho cercato tanto ed è per questo che ho accettato la sfida di Ducati Gresini“.

“Lavoreremo per confermarci, il mio obiettivo è quello di dare il massimo anche nelle altre gare“. Con questo risultato, Marquez ha raggiunto quota 60 vittorie in top-class in carriera e la sua distanza da Martin in classifica mondiale è di 70 lunghezze.