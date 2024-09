MotoGP, Marc Marquez: “Il passo c’era. Il motore si è rotto nel momento migliore”

Prosegue il cattivo feeling tra Marc Marquez e la pista di Mandalika. Dopo un weekend complicato il pilota del Team Gresini non è riuscito a chiudere la gara lunga del GP di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Motomomondiale 2024 di MotoGP, rompendo il motore a -16 giri dalla fine.

Il nativo di Cervantes, partito dalla dodicesima piazzola, ha comunque mostrato un buono stato di forma, così come confermato dal diretto interessato nel post gara: “Con i primi era impossibile giocarsela. Con il gruppo di Morbidelli e Bezzecchi potevo fare un bel passo. Proprio quando si è rotto il motore mi stavo trovando meglio, stavo riprendendo il gruppo. Ma queste sono le gare, in MotoGP qualche volte succede. Insieme a Gresini perdiamo insieme, vinciamo insieme”.

Marquez ha quindi continuato: “Il motore andava bene all’inizio, abbiamo però perso secondi a causa della lotta con Diggiantonio. Quando sono andato da solo ho ripreso il feedback di venerdì e del warm-up. Il passo e velocità c’erano. Dobbiamo lavorare con ancora più precisione per capire le difficoltà“.

Un rapporto, quello con la pista indonesiana, che Marquez spera di raddrizzare al più presto: “Vincere a Mandalika? Non ho mai finito una una gara qui. Vediamo. Il primo anno non ho corso per una caduta nel warm-up, poi sono caduto l’anno successivo, oggi si è rotto il motore. Ho già in testa il podio per il prossimo anno”.

Malgrado le difficoltà lo spagnolo si è reso protagonista di un’altra bella partenza: “Quella di oggi è stata anche più bella. Nella Sprint mostri le tue carte, oggi sono andati tutti sulla destra, io ho fatto all’opposto un piccolo movimento alla staccata che mi ha portato largo alla curva uno. Se non sbagliavo questo particolare la partenza era anche migliore rispetto a quella di ieri“.