MotoGP, Marc Marquez: “I primi tre ne hanno di più, sarei arrivato quarto anche partendo davanti”

Marc Marquez, dopo aver vinto le ultime due gare consecutive ad Aragon e Misano (GP San Marino), si è piazzato in quarta posizione al termine della Sprint del Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento di fila sul circuito romagnolo e quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Buon recupero dal settimo posto in griglia per lo spagnolo del Team Gresini, che non è riuscito però a tenere il passo delle prime tre Ducati GP24.

“Oggi sarei arrivato quarto anche se fossi partito secondo, l’obiettivo sarà questo anche per la gara di domani. In qualificano se la giocano Bagnaia e Martin, ma in gara anche Bastianini prende il passo e va molto forte. Loro tre ne hanno di più. Quando è così devi cercare quel quarto posto, metterti lì e aspettare“, dichiara l’otto volte campione iridato.

“Stiamo girando con la stessa moto di Misano 1 e va bene, non abbiamo avuto nessun problema tecnico. Il team sta facendo un grandissimo lavoro e stiamo facendo il massimo. Domani ci riproviamo. In curva 11 almeno oggi è andata un po’ meglio, invece che un decimo e mezzo perdevo un decimo…“, ha aggiunto il fenomeno di Cervera ai microfoni di Sky.