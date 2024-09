MotoGP, l’Ungheria entra nel calendario 2025. Si correrà al Balaton Park

Adesso è ufficiale: ci sarà anche l’Ungheria nel calendario del Motomondiale 2025. La massima categoria motociclistica tornerà dunque in terra magiara dopo oltre trent’anni di attesa, infatti le due uniche edizioni del GP ungherese si erano disputate all’Hungaroring di Budapest nel 1990 e nel 1992. Questa volta si correrà al Balaton Park, circuito situato nei pressi del celebre lago da cui prende il nome. Le date dell’evento, ancora provvisorie, vanno dal 22 al 24 agosto. Stesso discorso per la Superbike, che dovrebbe fare tappa in Ungheria dal 25 al 27 luglio.

“Siamo molto felici di annunciare che il Balaton Park farà parte del calendario 2025 della MotoGP e del Mondiale Superbike. Il circuito si trova in una posizione spettacolare, sarà una destinazione fantastica per il pubblico che verrà a vedere lo sport più emozionante del mondo dal vivo. I lavori per preparare l’impianto a questo storico debutto sono in corso. Si tratterà di un nuovo capitolo nella storia ungherese dei Gran Premi su due ruote. Torneremo in un mercato chiave dell’Europa centrale: non vediamo l’ora“, dichiara il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta.

“Nel 2004, in qualità di presidente dell’Associazione motoristica ungherese, ho avuto l’opportunità di incontrare Dorna e iniziare a sognare il ritorno del Gran Premio d’Ungheria della MotoGP, l’evento motoristico più emozionante del mondo. Ora è come se fossimo all’ultima curva prima del traguardo, i nostri occhi che brillano dietro la visiera del casco mentre concentriamo tutte le nostre energie per arrivare alla bandiera a scacchi di fronte a una folla in visibilio, affinché noi ungheresi possiamo godere di questa sensazione in patria“, il commento di Henrik Hermann.