MotoGP, Jorge Martin: “Voglio ripetere il weekend di Misano del 2023. Sulla lotta al titolo…”

Jorge Martin si presenta concentrato e determinato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, ci attende una tappa di fondamentale importanza per la caccia al titolo.

In classifica generale Jorge Martin prova la fuga. Il portacolori del team Ducati Pramac si è portato a quota 299 punti contro i 276 di Pecco Bagnaia, per un pesante +23. Al terzo posto si è riportato Marc Marquez a quota 229, mentre è quarto Enea Bastianini con 228. Quattro piloti in 71 punti. Un finale di stagione che si fa davvero rovente in vista della doppietta di Misano.

Il portacolori del team Ducati Pramac inizia la sua conferenza ricordando quanto avvenuto un anno fa: “Bello tornare qui a Misano dopo quanto fatto nel 2023, ma non conta più niente. L’unica cosa fondamentale è continuare a migliorare anche perchè il livello si è alzato tantissimo. Come sempre io miglioro, ma lo fanno anche gli altri. Pecco ed Enea Bastianini corrono in casa e per loro sarà un weekend super per cui sarà difficile. Un anno fa mi sono trovato benissimo sin dalle prime prove libere, ma bisogna ricordare che Bagnaia e Marquez erano infortunati, per cui ho avuto un vantaggio. Cosa migliorare? Mi mancava un pizzico di velocità nelle curve più importanti”.

Siamo nel momento clou per la lotta al titolo? “Vedremo. Tutte le gare sono fondamentali come i punti. Se manchi un risultato si fa più complicato. Vedremo se ci sarà una scrematura e passeremo da 4 a 2 ma, sinceramente, io preferisco pensare solo a me stesso. Non ho cambiato il mio modo di fare. Occorre costanza. Cerco di vincere ma arrivo da tanti secondi posti. Penso di avere fatto un buon lavoro, estraendo sempre il massimo dai miei weekend”.