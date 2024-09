MotoGP, Jorge Martin: “Time attack buono, devo lavorare di più con la soft”

Seconda posizione per Jorge Martin nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia: Martinator è stato consistente per tutta la sessione ed è determinato a difendere la leadership del Mondiale anche dopo questo fine settimana, dopo aver guadagnato a Misano.

Queste la sua analisi del venerdì ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Con la media ho visto che Pecco ha fatto un po’ fatica, ma anche per me è stato lo stesso, mentre con la soft si lavora meglio. Mi sono trovato discretamente con la media dietro, facendo tempi buoni. In generale la sessione è andata bene, compreso il time attack, sono stato solido e concentrato su tutto e sono soddisfatto per com’è andata. La hard mi piace molto in frenata, domani non so se fare il time attack con la soft: indubbiamente ci devo lavorare“.

Martin che si presenta a +24 su Bagnaia in questo fine settimana e lo scorso anno finì proprio per cadere a Mandalika in gara: lì Bagnaia si prese la testa del Mondiale e riuscì poi a portare fino a Valencia la sua leadership.