MotoGP, Jorge Martin: “Nell’ultima gara ho commesso un errore, devo essere costante”

Un nuovo week end a Misano. Il Circus della MotoGP si ritrova a distanza di due settimane sul medesimo circuito, messi in archivio anche i test in season sul Marco Simoncelli. Piloti e squadre avranno molto più riferimenti su cui lavorare, ma bisognerà prestare attenzione al meteo visto che la pioggia potrebbe accompagnare costantemente il percorso dei centauri.

Jorge Martin vorrà dimenticare l’ultima uscita, quando per una lettura sbagliata aveva deciso di montare le gomme rain, rientrando ai box, a differenza di chi è rimasto in pista e ha completato la gara senza incertezze. Un avvicinamento triste a questo round iridato, per la scomparsa del pilota Luca Salvadori, volto noto a tutti gli appassionati.

“Prima di tutto volevo fare le mie condoglianze alla famiglia di Luca Salvadori. Era un grande pilota e una grande figura del nostro sport, volevo ringraziarlo di aver fatto molto per far conoscere la MotoGP“, ha raccontato in conferenza stampa Martin.

Parlando di quanto accaduto nell’ultimo fine-settimana, lo spagnolo ha dichiarato: “Dopo il mio errore il campionato è diventato ancora più interessante, dato che il distacco è inferiore, però mi serve per tenere alta l’attenzione. Ho preso una decisione sbagliata, l’importante è imparare quando si sbaglia, possiamo lavorare ancora meglio, abbiamo tutto quello che ci serve per crescere. La stagione scorsa ero a 30-40 punti di distanza dal leader della classifica, ma ciò che conta è la costanza, proverò a migliorare le mie prestazioni gara dopo gara“.

L’iberico del Team Ducati Pramac ha infatti un margine di vantaggio di sette lunghezze nei confronti di Francesco Bagnaia e comanda la graduatoria mondiale: “Girare di nuovo sulla stessa pista ti porta a essere più sicuro, ma sarà così per tutti i piloti, ci sentiamo tutti a nostro agio e più carichi, sarà interessante vedere come si evolverà il meteo. La nostra idea è prepararci a qualunque situazione“, ha concluso Martin.