MotoGP, Jorge Martin: “Ho vissuto la gara con il terrore della caduta: dagli errori si impara”

Jorge Martin domina la gara a Mandalika e vince il Gran Premio di Indonesia dopo la caduta nella gara sprint di ieri: un successo preziosissimo per lo spagnolo, che allunga nuovamente nel Mondiale e si porta a +21 nei confronti di Pecco Bagnaia in classifica.

Queste le parole dell’attuale leader della classifica piloti a caldo: “Sono molto contento, non è solo una vittoria, perché dopo quello che era successo nella scorsa stagione e dopo la caduta di ieri, non era scontato andare forte come sono andato oggi. Dopo tredici giri a curva 10 sono andato un po’ lungo, poi ho gestito in curva 11, mentalmente è stata davvero dura”.

Sul terrore della caduta: “Avevo dei dubbi, pensavo alla caduta a ogni curva, quindi ritrovare le sensazioni giuste per tutta la gara e vincere con questo vantaggio è davvero straordinario. Ho vissuto ogni curva, tutta la gara con l’incubo della caduta di ieri, ma ho avuto fiducia in me stesso, nonostante la pressione che mi ha messo Acosta. Siamo già pronti per la prossima gara in Giappone”.

Aggiunge: “Ieri volevo vincere in tutti i modi, ero troppo fiducioso e ottimista. Dagli errori si impara e oggi ci ho messo più testa. Spero di continuare a crescere in questo modo, migliorando e crescendo poi è normale vincere. Ho tenuto sui sei/sette decimi di vantaggio e sono riuscito a gestire bene la situazione: bastava un errore per farsi beffare“.

Sulle difficoltà di una gara così lunga: “C’è qualche settore in cui si fa fatica a leggere la dashboard con le informazioni, ma sono riuscito a mantenermi costante davanti a Pedro Acosta, solo in un momento della gara lui si è un po’ riavvicinato“.