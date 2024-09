MotoGP, Jorge Martin: “Errore inspiegabile, ma sono in forma: domani voglio il massimo”

Jorge Martin compromette la Sprint Race con una caduta al primo giro in curva 16: una scivolata che non gli ha permesso di arrivare oltre la decima posizione nel GP d’Indonesia e ha permesso così a Bagnaia di recuperare ben 12 punti nella classifica del Mondiale.

Ecco l’analisi del pilota della Ducati Pramac a Sky Sport MotoGP: “Un errore è un errore. Non è semplice capire questa caduta, non ho fatto niente di strano. Guarderò la telemetria e tutti i dati, domani dovrò fare qualcosa di diverso, ho fatto la traiettoria che faccio di solito, ma evidentemente qualcosa ho sbagliato. Comunque da ultimo poi sono arrivato decimo e ho fatto un bell’allenamento di sorpassi. La pista è in buone condizioni e ha grip in tutti i punti eccetto dove sono caduto io: c’è un pezzo che se non riesci ad evitarlo cadi e quindi sei costretto a passare perfettamente sulla linea giusta. Il margine è di cinque centimetri”.

Lo spagnolo resta fiducioso per domani: “Senza la caduta questa giornata sarebbe andata molto bene. La caduta non ha conseguenze sulla tattica di domani, quello che avevo in mente di fare domani lo farò comunque. Se domani sarà una gara combattuta, oggi mi sono allenato sui sorpassi, penso di essere in forma in vista di una bella gara domani. Mi sento forte in questo momento, sono in grande forma, domani devo cercare di portare a casa il massimo“.