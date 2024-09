MotoGP, inizia il weekend di Mandalika. Bagnaia vuole la riscossa laddove un anno fa Martin rovinò tutto…

Dopo essersi messi alle spalle il secondo fine settimana di Misano Adriatico, questa volta in edizione Gran Premio dell’Emilia-Romagna, il Mondiale di MotoGP 2024 saluta ufficialmente l’Europa e parte per la lunga trasferta tra Asia e Oceania, prima di fare poi ritorno nel Vecchio Continente in occasione del gran finale di Valencia con le ufficialità dei 3 titoli.

Il programma della classe regina si fa sempre più serrato. Dopo Misano-2, infatti, si proseguirà senza soluzioni di continuità. Si inizierà già in questo weekend con il Gran Premio dell’Indonesia sul tracciato di Mandalika, quindi si passerà subito al Gran Premio del Giappone a Motegi per un tour de force davvero importante.

Cosa dovremo attenderci dal weekend di Mandalika? In primo luogo cercheremo di capire se arriverà la risposta di Francesco Bagnaia dopo la rovinosa caduta di Misano-2. Il due-volte campione del mondo è ormai con l’acqua alla gola. Jorge Martin (che non vince una gara domenicale dal GP di Francia di metà maggio) comanda con 341 punti e 24 lunghezze di margine su “Pecco”. Terza posizione per Enea Bastianini con 282 punti, contro i 281 di Marc Marquez in quarta posizione.

Il venerdì di Mandalika prenderà il via alle ore 04.45 italiane (le ore 10.45 locali) con i primi 45 minuti di lavoro in pista. Alle ore 09.00, poi, si passerà alle attesissime pre-qualifiche che, come tradizione, andranno a comporre la top10 che eviterà la Q1 nelle qualifiche. Jorge Martin vuole dimenticare la caduta che, un anno fa, gli costò il titolo, mentre Bagnaia cercherà la riscossa. Sarà un fine settimana rovente in Indonesia, e non solo per la colonnina di Mercurio…