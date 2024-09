MotoGP, inizia il primo weekend di Misano, Bagnaia vuole rispondere a Martin e Marc Marquez

Ci siamo! Prende il via ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, andrà in scena il primo capitolo della doppietta in terra romagnola, con il secondo capitolo che si disputerà nel weekend del 22 settembre sotto l’egida del Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

Inutile girarci attorno. Dopo quanto accaduto al MotorLand di Alcaniz in occasione del fine settimana del Gran Premio di Aragon, ci attende un weekend di estrema importanza per la corsa al titolo. Il clima si fa sempre più rovente tra italiani e spagnoli e la caduta di Francesco Bagnaia, provocata da Alex Marquez, ha ulteriormente acuito la situazione.

In classifica generale Jorge Martin prova la fuga. Il portacolori del team Ducati Pramac si è portato a quota 299 punti contro i 276 di Pecco Bagnaia, per un pesante +23. Al terzo posto si è riportato Marc Marquez a quota 229, mentre è quarto Enea Bastianini con 228. Quattro piloti in 71 punti. Un finale di stagione che si fa davvero rovente.

La giornata odierna prenderà il via alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere della durata di 45 minuti. I tempi non faranno testo per cui team e piloti potranno agire sulle rispettive moto per trovare l’assetto ideale. Dalle ore 15.00, invece, si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche. Un turno di 60 minuti che ci permetterà di capire quale sarà la top10 che eviterà la Q1 in occasione delle qualifiche di domani.