MotoGP, i promossi e bocciati del GP di San Marino. Marquez fa il bis, Bagnaia ragiona, Martin ma cosa combini?

I PROMOSSI

Marc Marquez (Ducati Gresini) – Bis immediato dopo il MotorLand, questa volta “alla Marquez”. Quando le condizioni di aderenza non sono perfette, le gocce la fanno da padrone, gli altri rallentano e lui si esalta. Un po’ di pioggia a Misano è stata sufficiente per ribaltare la situazione e regalare al Cabroncito la seconda vittoria consecutiva dopo Aragon. Si porta anche a -53 dalla vetta. Ci attende un finale rovente!

Francesco Bagnaia (Ducati Factory) – Il pubblico di casa, dopo i primi giri, sognava già il trionfo di “Nuvola Rossa” e al termine della gara la delusione si sentiva, ma Pecco ha fatto quello che doveva fare. Preso atto che da un certo momento in poi Marquez ne aveva di più, visto anche l’errore tattico di Jorge Martin, ha pensato bene di non prendersi ulteriori rischi e di portarsi a caso 20 punti, che nelle condizioni fisiche in cui è, vanno più che bene. Il -7 dallo spagnolo in classifica generale è una notizia importante.

Enea Bastianini (Ducati Factory) – Un podio, per giunta in casa, è sempre ben accetto, specie per lui che nelle qualifiche fa sempre un po’ di fatica. Passo gara buono quello del romagnolo, che però ha un po’ pagato dazio, come tutti a parte Marquez, l’arrivo della pioggia e la perdita di feeling sul posteriore.

I BOCCIATI

Jorge Martin (Ducati Gresini) – Ma cosa combini Jorge? Una scelta fin troppo ardita quella dello spagnolo, quando anche in condizioni di umido sembra avere un po’ di margine su Pecco. La decisione di entrare ai box per montare le gomme da pioggia gli è costata la gara e il ripensamento immediato, cogliendo di sorpresa la squadra, un’ulteriore topica. Una brutta domenica per l’iberico.

Pedro Acosta (GasGas Tech3) – Dopo un inizio convincente, finisce nella ghiaia quando arriva la pioggia, non comprendendo che il passaggio sul cordolo potesse riservargli qualche imprevisto. Un errore dal sapor di passo indietro.

Franco Morbidelli (Ducati Pramac) – Brutto errore per Franky, non appena sono arrivate le prime gocce di pioggia. L’anteriore si è chiusa e la sua gara è finita nella ghiaia. Sappiamo che non sia il “re del bagnato”, ma è andato a rovinare un weekend che poteva davvero rilanciarlo.