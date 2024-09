MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez a Misano. Il Cabroncito cerca l’ottava, Martinator vuole il bis del 2023

Il Mondiale di MotoGP 2024 prosegue senza soluzioni di continuità e, dopo la tappa di Aragon, si prepara per la doppietta di Misano. Prima il Gran Premio di San Marino, quindi sarà la volta del Gran Premio dell’Emilia-Romagna. La stagione entra ufficialmente nel vivo e la corsa al titolo si fa infuocata. Jorge Martin vuole confermare la sua prima posizione, Marc Marquez vuole vincere ancora. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti dei due spagnoli sulla pista intitolata a Marco Simoncelli.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ E MARTIN A MISANO

2008 – Esordio per Marc Marquez in classe 125 e subito un quarto posto a 17.0 da Gabor Talmacsi che vince davanti a Bradley Smith e Simone Corsi

2009 – Secondo anno in 125 per il Cabroncito che centra un altro quarto posto a 9.3 da Julian Simon, che chiude precedeno Nico Terol e Bradley Smith.

2010 – Arriva la prima vittoria a Misano per MM che precede Nico Terol per 2.1 secondi e Efren Vazquez, terzo a 5.6.

2011 – Marc Marquez sale in Moto2 ma è subito vittoria sul tracciato romagnolo. Successo in volata con 619 millesimi su Stefan Bradl e 713 su Andrea Iannone.

2012 – Secondo anno nella classe mediana e successo numero 2 per Marc Marquez che ha la meglio su Pol Espargarò per 359 millesimi, quindi terzo Andrea Iannone a 1.634.

2013 – Marc Marquez sbarca nella classe regina ed è subito secondo al Marco Simoncelli. Vittoria per Jorge Lorenzo con 3.3 sul connazionale, quindi terzo Dani Pedrosa a 7.3.

2014 – Delusione per MM che non va oltre la 15a posizione a 1:15 da Valentino Rossi che vince davanti a Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.

2015 – Gara emozionante con flag-to-flag e successo per Marc Marquez con ben 7.2 secondi su Bradley Smith e 18.7 su Scott Redding. In Moto3, invece, Jorge Martin chiude 15° a 24.2 da Enea Bastianini che vince davanti a Miguel Oliveira e Niccolò Antonelli.

2016 – Chiude in quarta posizione il Cabroncito a 9.5 da Dani Pedrosa che vince davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Jorge Martin, invece, non prende parte alla gara per infortunio.

2017 – Di nuovo un successo per Marc Marquez in Romagna con 1.7 su Danilo Petrucci e 11.7 su Andrea Dovizioso. In Moto3, invece, Jorge Martin cade nel corso del nono giro della gara vinta da Romano Fenati su Joan Mir e Fabio Di Giannantonio.

2018 – Marc Marquez centra la seconda posizione a 2.8 da Andrea Dovizioso, mentre completa il podio Cal Crutchlow a 7.2. Nella classe più leggera, invece, Martinator è secondo alle spalle di Lorenzo Dalla Porta, con Fabio Di Giannantonio terzo a 122 millesimi.

2019 –

2020 – Marc Marquez salta i due appuntamenti di Misano per infortunio. Jorge Martin, a sua volta, salta i due weekend perchè positivo al Covid.

2021 – Nella classe regina Marc Marquez è quarto alle spalle di Francesco Bagnaia che vince su Fabio Quartararo e Enea Bastianini. Jorge Martin, invece, cade al 10° giro. Nel GP dell’Emilia-Romagna, invece, MM domina davanti a Pol Espargarò (+4.4) e Enea Bastianini (+12.0). Jorge Martin cade al 12° giro.

2022 – Jorge Martin centra la nona posizione a 17.7 secondi da Francesco Bagnaia che beffa Enea Bastianini, mentre Marc Marquez salta l’evento per infortunio.

2023 – Jorge Martin vince davanti a Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, mentre Marc Marquez è decimo a 11.3.