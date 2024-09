MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez a Mandalika. Una vittoria e tante cadute per gli spagnoli

Nemmeno il tempo di riprendersi dal weekend del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, che il Mondiale di MotoGP deve subito fare armi e bagagli per dare il via alla trasferta asiatica. Si inizierà con il Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento della stagione, per una tappa di capitale importanza per la lotta al titolo.

Si gareggerà sul tracciato di Mandalika per un fine settimana che avrà valore indicibile per Jorge Martin (ora in fuga nella classifica generale) e Marc Marquez a caccia di rivincite dopo Misano-2. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti dei due spagnoli sul tracciato di Mandalika.

I PRECEDENTI DI MARTIN E MARQUEZ NEL GP DI INDONESIA

2022 – Il rientrante GP di Indonesia (dopo 24 anni) vede il successo di Miguel Oliveira davanti a Fabio Quartararo e Johann Zarco. Gara sfortunata per i due spagnoli. Marc Marquez non prende parte alla corsa dopo una brutta caduta, mentre Jorge Martin cade dopo soli sei giri.

2023 – Nella scorsa edizione succede di tutto a Mandalika. Nella Sprint Race successo di Jorge Martin su Luca Marini e Marco Bezzecchi, mentre Marc Marquez cade nel corso del primo giro. Nella gara domenicale, invece, Jorge Martin cade nel corso del 13° giro mentre stava dominando la scena, dando campo libero a Francesco Bagnaia che vince davanti a Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Marc Marquez, invece, finisce di nuovo nella ghiaia nel corso del settimo giro.