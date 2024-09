MotoGP, Francesco Bagnaia: “Partenza disastrosa, mi sono dovuto accontentare del secondo posto”

Avrebbe voluto chiudere in maniera diversa la Sprint Race di Misano Francesco Bagnaia. Nel 13° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, la gara del sabato per Pecco è valsa un secondo posto, alle spalle dello spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac). Grazie a uno splendido spunto al via, l’iberico si è preso la vetta e non l’ha più lasciata, non consentendo al piemontese di restituire il favore.

“Non sono per niente soddisfatto, la partenza è stata disastrosa. Spero di rifarmi domani in gara”, le poche parole a caldo di Pecco. Ai microfoni di Sky Sport ha poi approfondito: “Ci ho provato, ma la gomma anteriore mi ha dato dei segnali chiari e non ho voluto rischiare di gare. Tutto è frutto di una partenza negativa, in cui non sono riuscito a trovare lo stacco dalla frizione corretta, la moto mi si è leggermente impennata“, ha spiegato il campione del mondo in carica.

“A parte questo abbiamo fatto una buona gara, certo ho perso tre punti da Martin, ma confido nella gara domenicale. Qui è sempre difficile superare e in vista di domani ho maggior fiducia perché mi trovo meglio con la media sul posteriore che con la morbida“, ha aggiunto l’alfiere della Casa di Borgo Panigale.

“Per cui il target domani è partire meglio. Sono consapevole che non sarà facile perché Martin va forte e attenzione a Marc Marquez che è sempre pericoloso sulla lunga distanza. Problemi fisici? Quando guido non ho troppo dolore, ho sì qualche fitta, ma nulla di preoccupante“, ha concluso Pecco.