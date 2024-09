MotoGP, Fabio Quartararo: “Siamo vicini come gap, Yamaha ha capito in che direzione muoversi”

Un Fabio Quartararo ormai in costante crescita. Il pilota francese ha chiuso al sesto posto le pre-qualifiche del GP dell’Indonesia, appuntamento numero quindici del Motomondiale 2024 di MotoGP, capitalizzando finalmente il lavoro fatto con la sua scuderia, la Yamaha, in vista di un concreto cambio di passo previsto entro i prossimi due anni.

Il centauro nello specifico ha accumulato un ritardo di soli +0.214 rispetto ad Enea Bastianini, leader davanti a Jorge Martin e Fabio Morbidelli. Visibilmente soddisfatto, il nativo di Nizza ha commentato quanto fatto ai microfoni Sky Sport Italia.

“Le condizioni della pista oggi erano buone; abbiamo visto che siamo vicini come gap, penso che non sia facile mostrare la nostra crescita davanti agli occhi di tutti, ma la strada che stiamo percorrendo è quella giusta – ha detto Quartararo– Questa mattina abbiamo sperimentato qualcosa ma non è andata. Il passo è abbastanza buono e anche sul singolo giro sembra che non siamo messi così tanto male”.

Il pilota ha quindi proseguito: “A inizio stagione la moto nel rettilineo andava forte. Ma per fare i passi in avanti abbiano fatto passi indietro sul motore. Soffriamo anche sul grip. Ma Yahamaha ha capito in che direzione muoversi”.