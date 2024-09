MotoGP, Enea Bastianini: “Non mi aspettavo la prima fila, mi sono preso diversi rischi”

All’ultimo tentativo un ottimo Enea Bastianini riesce a prendersi la prima fila sulla griglia di partenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Misano Adriatico. La Bestia ha fatto il possibile, issandosi alle spalle dei due mostri Bagnaia e Martin, in questo momento praticamente irraggiungibili per tutti.

Queste le parole a caldo del pilota romagnolo dopo questa qualifica nel GP di casa: “Sono contento, non mi aspettavo di essere in prima fila, anche stamattina ho fatto fatica, non riuscivo a prendere ritmo e prima dell’ultimo tentativo ero tra la nona e la decima posizione. Lì mi si è chiusa un po’ la vena, ho cercato di prendermi qualche rischio in più, ho fatto qualcosa di diverso che ha pagato”.

“Sia la gara di oggi pomeriggio che di domani saranno toste, ma siamo tornati e penso che avremo un ottimo feeling per il resto del weekend. Rispetto allo scorso weekend sto pagando le curve veloci e l’ultimo settore. Dobbiamo cercare di colmare quel piccolo gap, ma mi aspetto di poter migliorare per lottare almeno per il podio“.