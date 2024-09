MotoGP, Enea Bastianini: “Essere già in Q2 è un ottimo inizio, domani voglio la prima fila”

Enea Bastianini è soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Misano Adriatico, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota romagnol0 ha conquistato un posto nella top10 evitando i rischi della Q1, dove troppo spesso è costretto a sgomitare.

Francesco “Pecco” Bagnaia ha messo a segno il miglior tempo di giornata con un ottimo 1:30.685, con 185 millesimi di vantaggio su Marc Marquez, mentre in terza posizione troviamo proprio Jorge Martin a 281 millesimi, solo uno in meno del compagno di team Franco Morbidelli. Quinto Enea Bastianini a 382 millesimi, sesto Pedro Acosta a 518, settimo Marco Bezzecchi a 544, ottavo Maverick Vinales a 616, nono Fabio Quartararo a 628, mentre completa la top10 Jack Miller a 635.

Al termine del venerdì di Misano il portacolori del team Ducati Factory ha analizzato quanto avvenuto in pista nella conferenza stampa: “Essere già nella Q2 mi dà tranquillità, passare dalla Q1, come accaduto ad Aragon, complica tutti i piani. Ad ogni modo non mi sono trovato benissimo nelle PL, e anche nelle pre-qualifiche, specialmente con la media al posteriore. Non avevo grip. Prima di provare la soft ero preoccupato ma è cambiato tutto. Avevo molta più velocità e sembrava tutto funzionare meglio per diversi giri”.

L’ago della bilancia, come sempre, saranno gli pneumatici. “Gomma da gara? La soft non so se lo potrà essere. Molti l’hanno provata e spero che possa essere la scelta giusta sia per la Sprint Race di domani, sia per la gara lunga di domenica. Le variabili sono tante, ma in ogni caso dobbiamo migliorare con la media”.

Il sabato di Misano si aprirà con le qualifiche, vero e proprio snodo del weekend. “Prima fila? Penso che sia possibile. Domani si andrà sull’1:30 basso e, per questo motivo, dovrò crescere ancora. Mi sento bene. Come a Silverstone? Lo spero…”.