MotoGP, brutta caduta di Miguel Oliveira nella FP1 a Mandalika: il portoghese non potrà gareggiare in Indonesia

Una brutta caduta per Miguel Oliveira nella prima sessione di prove libere del GP di Indonesia di MotoGP. Il portoghese del Team Trackhouse, vincitore della prima edizione del GP a Mandalika del 2022, è stato vittima di un highside tra curva 3-4 nella fase centrale della FP1.

Oliveira è stato letteralmente lanciato dalla sua Aprilia e, dopo essere rimasto fermo seduto sul cordolo esterno, è stato portato via in barella dai commissari presso il centro medico. Immediatamente, si è compreso che non fosse una cosa da poco.

Al centauro lusitiano è stata diagnosticata una frattura al polso destro. Come ha riferito la sua squadra, si sottoporrà a una TAC presso l’ospedale di Mataram per valutare la necessità di un intervento chirurgico.

Per questa ragione, il pilota portoghese salterà l’intero week end indonesiano ed è molto difficile che possa recuperare in vista del fine-settimana del Giappone, in programma dal 4 al 6 ottobre.