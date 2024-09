MotoGP, Bagnaia mette una pezza a un venerdì difficile a Mandalika. Tanti italiani protagonisti

Il venerdì di Mandalika non ha detto granché di nuovo rispetto alle abitudini. La Ducati ha sbaragliato il campo, come al solito, piazzando cinque moto nelle prime cinque posizioni e garantendosi sette dei dieci pass diretti al Q2. La novità del primo giorno del GP d’Indonesia è rappresentata da un Fabio Quartararo più competitivo delle abitudini, verosimilmente grazie al lay-out del tracciato, da sempre amico di Yamaha.

Massimo equilibrio tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Il piemontese, nella prima sessione di prove libere, non ha cercato il tempo. Appena lo ha fatto, si è dimostrato in linea con lo spagnolo. Come ormai sta accadendo da diversi weekend, i due si equivalgono. La differenza può essere fatta dagli episodi o dalla capacità di essere lucidi nel leggere le circostanze.

In generale, fa piacere vedere tanti italiani protagonisti. Enea Bastianini, fresco vincitore del GP di Emilia Romagna, ha realizzato la tornata più rapida. Nella conferenza stampa pre-evento, il romagnolo aveva sottolineato come Mandalika sia una delle sue piste preferite. I fatti sono seguiti alle parole. Bello rivedere al vertice anche Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi. Soprattutto quest’ultimo deve dare un senso a stagione attualmente anonima.

Il senso però non può essere cercato in un ordinario venerdì di routine, bensì tra Sprint sabbatica e Gran Premio domenicale. Vale per tutti. Diciamo che per i centauri del nostro Paese, la tappa indonesiana comincia in maniera intrigante. Si vedrà quale potrà essere l’evoluzione. Fermo restando che l’attenzione globale è catalizzata dal corpo a corpo tra Martinator e Pecco per il titolo iridato. Domattina il primo responso in merito.