MotoGP, Bagnaia in pole position con un tempo spaziale a Misano! Martin e Bastianini in prima fila

Francesco Bagnaia ribadisce la sua supremazia sul giro secco a Misano e conquista un’impressionante pole position per il Gran Premio di Emilia-Romagna 2024, secondo appuntamento consecutivo sul circuito romagnolo e quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha trovato un ultimo giro eccezionale in qualifica, demolendo il suo record della pista e accarezzando addirittura l’1’29”.

21ma partenza al palo della carriera nella classe regina (la 28ma complessiva nel Motomondiale) per il piemontese, che ha fermato il cronometro in 1’30″031 centrando la seconda pole di fila a Misano nel giro di due settimane. Prima fila tutta Ducati completata dal leader del campionato Jorge Martin e dall’azzurro Enea Bastianini, rispettivamente secondo e terzo a 214 e 533 millesimi dalla testa.

Buon risultato per KTM, che archivia un quarto posto con Brad Binder (a 0.605) ed un quinto con Pedro Acosta (a 7 decimi) davanti alla Ducati VR46 del padrone di casa romagnolo Marco Bezzecchi, 6° a 0.806. Settima posizione in griglia per la Ducati Gresini di Marc Marquez, protagonista di una sessione non pulita condizionata da una caduta e da alcune sbavature.

Qualche segnale di risveglio in casa Yamaha con la nona piazza di Fabio Quartararo subito davanti alla Ducati Pramac del romano Franco Morbidelli. Eliminati in Q1 gli altri italiani: 13° un acciaccato Fabio Di Giannantonio (a 139 millesimi dalla qualificazione) e 15° un buon Luca Marini (la miglior Honda in classifica, a meno di tre decimi dall’ingresso in Q2).