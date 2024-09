MotoGP, Bagnaia a Misano per provare ad arginare la rincorsa di Marquez e avvicinare Martin

Francesco “Pecco” Bagnaia vuole rompere il sortilegio che lo sta unendo alla pista di casa, quella di Misano Adriatico. Il due volte campione del mondo, seppur nato a Torino, ormai da anni risiede a Pesaro, per cui a pochi chilometri dal tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Ma, dati alla mano, nelle ultime apparizioni in Romagna, nulla è mai filato per il verso giusto.

Un anno fa, dopotutto, sbarcò in riva al Mare Adriatico a pochi giorni dal terribile incidente al via del Gran Premio della Catalogna, per cui in condizioni decisamente lontane dal suo 100%. Anche in occasione del Gran Premio di San Marino dello scorso weekend, nemmeno a farlo apposta, era ancora acciaccato dopo la caduta con Alex Marquez ad Aragon.

Il Gran Premio dell’Emilia-Romagna sarà, quindi, l’occasione giusta per riprovarci? Jorge Martin, dopo il disastro di Misano-1, rimane in vetta alla graduatoria con 311 punti, ma Francesco “Pecco” Bagnaia si è riportato a solo 6 lunghezze di distacco. In terza posizione inizia a farsi minaccioso Marc Marquez che, dopo le due vittorie di Aragon e Misano-1 si è portato a 259 punti, con Enea Bastianini quarto a 250.

Siamo davvero in uno scenario straordinario. 4 piloti ancora in piena corsa per il titolo e un Cabroncito che vuole a tutti i costi scombinare le carte in tavola. Per Pecco Bagnaia il weekend in arrivo sarà fondamentale. Su una pista che conosce come le sue tasche, e nella quale ha dimostrato di poter fare il vuoto, deve assolutamente puntare alla doppietta. Jorge Martin sa che non può più sbagliare e la pressione potrebbe farsi sentire, mentre MM corre ormai con la mente libera e la chiara intenzione di provarci fino alla fine. Ci attende una tre-giorni davvero rovente in Romagna. Meteo permettendo…