MotoGP, Alex Marquez si difende: “Solo Bagnaia poteva evitare l’incidente. Non gli ho chiesto scusa”

Finisce con un ritiro la gara di Alex Marquez, che ha tamponato Francesco Bagnaia al termine di un duello intenso: lo spagnolo della Ducati del Team Gresini è rimasto interno di traiettoria, ha cercato di chiudere il due volte campione del mondo e lo ha preso sulla schiena. Tutti e due quindi hanno concluso la gara a terra e senza la possibilità di contendersi il podio del Gran Premio di Aragon.

Questa la visione dei fatti dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP di questo contatto: “La gara è stata abbastanza buona per noi fino a quel contatto, alla fine sono andato un po’ lungo alla 12, ma sono rimasto dentro e quando ho fatto il cambio di direzione per la 13 ero già con il corpo a destra e non ho visto Bagnaia alla mia sinistra“.

La responsabilità secondo l’iberico è unicamente di Bagnaia: “Lui ha chiuso molto la linea, voleva attaccarmi all’uscita e quando ci siamo toccati ho solo visto il muro e non ho continuato a dare gas. Se c’è qualcuno che poteva evitare questo contatto è lui, che mi ha visto dentro e non doveva chiudere tutta la linea. Se mi lasciava un metro nessuno cadeva, ma capisco anche che si sta giocando un Mondiale, che mi voleva attaccare lì e che aveva una bella occasione per salire sul podio“.

Conclude: “Dispiace sia finita così. Lui si è arrabbiato con me, io non sono arrabbiato con lui, capisco che lui voglia vincere il Mondiale e ho sempre avuto rispetto nei suoi confronti. So che possa essere arrabbiato, lui pensa sia colpa mia, io penso sia colpa sua, succedono queste situazioni“.