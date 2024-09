Motocross, Jorge Prado respinge l’assalto di Gajser e conquista il secondo Mondiale MXGP di fila

Jorge Prado non si scioglie sul più bello e completa l’opera, laureandosi per il secondo anno di seguito Campione del Mondo nella classe MXGP e continuando a scrivere pagine di storia del motocross. Il giovane fenomeno della GasGas ha respinto l’ultimo assalto del suo grande rivale Tim Gajser, arrivando 4° nell’ultima manche della stagione e festeggiando davanti ai tifosi spagnoli la conquista del quarto titolo iridato in carriera (dopo la doppietta 2018-2019 in MX2).

Un traguardo strepitoso raggiunto a soli 23 anni da parte di uno dei piloti più talentuosi dell’era moderna, che in base ad alcune indiscrezioni potrebbe anche decidere di lasciare (temporaneamente) il Mondiale nel 2025 per sbarcare in America. In attesa di scoprire il suo futuro, oggi va celebrato un trionfo maturato al termine di un lunghissimo tira e molla in classifica generale con Gajser.

Lo sloveno della Honda (battuto alla fine per 10 punti dopo il terzo posto in gara-2 a Cozar) paga a caro prezzo il passo falso di due settimane fa in Cina, quando arrivò 17° nella prima manche perdendo la leadership del campionato e lasciando sul piatto tanti punti preziosi in vista della tappa conclusiva, il Gran Premio di Castilla-La Mancha.

Questo weekend Prado ha chiuso i conti di fatto tra la Qualifying Race di ieri e gara-1, imponendosi in entrambe le run e costruendosi un margine di sicurezza decisivo per la manche finale (gli bastava un 8° posto per vincere il Mondiale a prescindere dal risultato di Gajser). In gara-2 è arrivata la vittoria dell’olandese Jeffrey Herlings su KTM davanti alla Kawasaki del francese Romain Febvre. Fuori dalla top10 gli italiani: 12° Alberto Forato, 14° Andrea Bonacorsi e 16° Ivo Monticelli.

ORDINE D’ARRIVO GARA-2 GP CASTILLA LA MANCHA MXGP 2024

1 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:19.434 0.000 46.061 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:24.935 5.501 45.938 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 34:31.511 12.077 45.793 20

4 1 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull GASGAS Factory Racing GASGAS 34:40.327 20.893 45.599 18

5 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTOKawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:40.716 21.282 45.590 16

6 92 GUILLOD, Valentin SUI FFM TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ Honda 34:42.617 23.183 45.548 15

7 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 34:44.412 24.978 45.509 14

8 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Team HRC Honda 34:45.323 25.889 45.489 13

9 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:15.432 55.998 44.842 12

10 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:16.850 57.416 44.812 11

11 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB JM Honda Racing Honda 35:19.781 1:00.347 44.750 10

12 303 FORATO, Alberto ITA FMI Standing Construct Honda MXGP Honda 35:21.379 1:01.945 44.716 9

13 226 KOCH, Tom GER DMSB KTM Kosak Team KTM 35:39.790 1:20.356 44.331 8

14 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:46.409 1:26.975 44.195 7

15 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JWR Honda Racing Honda 35:47.476 1:28.042 44.173 6

16 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI MRT Racing Team Beta Beta 35:50.239 1:30.805 44.116 5

17 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOSixtySeven Racing-Team Husqvarna 36:24.146 2:04.712 43.431 4

18 326 GILBERT, Josh GBR ACU Gabriel SS24 KTM KTM 34:36.812 -1 Lap 42.989 3

19 991 SCHEU, Mark GER DMSB SixtySeven Racing-Team Husqvarna 35:14.179 37.367 42.229 2

20 365 SKOVGAARD, Nikolaj DEN DMU KL Racing Team KTM 35:52.028 1:15.216 41.486 1

21 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Ducati Factory MX Team Ducati 25:35.576 -5 Laps 43.606 0

22 189 BOGERS, Brian NED KNMV Fantic Factory Racing MXGPFantic 6:42.607 -15 Laps 27.719 0