Moto3, Rueda vince in rimonta il GP d’Aragon. Primo podio in carriera di Lunetta!

Josè Antonio Rueda viene fuori alla distanza grazie alla scelta vincente della gomma dura al posteriore e si aggiudica il Gran Premio d’Aragon 2024, dodicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. Si tratta della prima affermazione in carriera nel Motomondiale per il giovane spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, che ha saputo resistere nelle fasi iniziali su una pista ancora chiazzata (dopo la pioggia della notte scorsa) per poi sfoderare una rimonta strepitosa.

Rueda si è ritrovato dunque in una situazione tecnica favorevole negli ultimi giri, riprendendo la coppia di testa e superando senza troppi patemi i due talenti forse più cristallini della categoria. Seconda posizione al traguardo per l’olandese Collin Veijer, bravo a non sprofondare nel finale nonostante la gomma posteriore più soffice, mentre il leader iridato e dominatore del campionato David Alonso si è dovuto accontentare della quarta piazza a causa del crollo verticale della sua gomma dietro dopo essere andato in fuga solitaria sin dalla prima tornata.

Strategia perfetta (mescola hard al posteriore) e prestazione fantastica per Luca Lunetta, autore di una gara da assoluto protagonista conclusa in terza posizione sulla Honda del team SIC58 Squadra Corse. Il diciottenne romano (che ha il numero 58 sul cupolino in onore del suo idolo Marco Simoncelli) ha centrato il primo podio della carriera nella sua stagione da rookie in Moto3, un mese dopo un doppio infortunio a clavicola e polso.

In zona punti per l’Italia anche Matteo Bertelle 10° e Stefano Nepa 13°. Con questo risultato, Alonso consolida la sua leadership nel Mondiale con un vantaggio di 75 punti su Veijer, 80 su Ortolà, 81 su Holgado, 120 su Muñoz e 138 su Rueda.

CLASSIFICA GP ARAGON MOTO3 2024

1 25 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 34’51.635 148.5

2 20 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34’53.620 148.4 1.985

3 16 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 34’55.191 148.2 3.556

4 13 80 David ALONSO COL CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 34’56.577 148.1 4.942

5 11 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM 35’00.138 147.9 8.503

6 10 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 35’05.263 147.5 13.628

7 9 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 35’08.597 147.3 16.962

8 8 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 35’08.664 147.3 17.029

9 7 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 35’08.800 147.3 17.165

10 6 18 Matteo BERTELLE ITA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 35’09.213 147.3 17.578

11 5 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 35’10.661 147.2 19.026

12 4 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM 35’12.057 147.1 20.422

13 3 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM 35’15.052 146.9 23.417

14 2 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 35’15.167 146.8 23.532

15 1 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team CFMOTO 35’15.229 146.8 23.594

16 19 Scott OGDEN GBR Fibre Tec Honda – MLav Racing HONDA 35’22.785 146.3 31.150

17 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM 35’29.329 145.9 37.694

18 22 David ALMANSA SPA Kopron Rivacold Snipers Team HONDA 35’29.434 145.9 37.799

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 35’36.092 145.4 44.457

20 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM 35’43.169 144.9 51.534

21 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS 35’43.228 144.9 51.593

22 93 Arbi ADITAMA INA Honda Team Asia HONDA 35’47.217 144.7 55.582

Non classificati

5 Tatchakorn BUASRI THA Honda Team Asia HONDA 14’38.776 145.5 10 laps

7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 14’42.263 145.0 10 laps

36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA 13’33.308 134.8 11 laps