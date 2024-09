Moto3: Furusato strappa la pole position al GP dell’Emilia Romagna, Nepa in seconda fila!

Al fotofinish. Taiyo Furusato ha conquistato la pole position in occasione delle qualifiche del GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2024 di Moto3, competizione nuovamente in scena nel circuito di Misano Adriatico intitolato alla memoria di Marco Simoncelli.

Un fulmine il centauro giapponese in sella Honda Team Asia che, per l’occasione, si è rivelato l’unico a scendere sotto il quaranta e quaranta, fermando il cronometro a 1:40.394, condividendo la prima fila con il leader della classifica piloti David Alonso (CFMOTO Aspar Team), secondo a +0.59, e al sempre in forma in queste latitudini Angel Piqueras (Leopard Racing), terzo a +0.006.

Seconda fila poi per la MT Helmets – MSI di Ivan Ortolà, abile a strappare la seconda fila con +0.067 piazzandosi davanti al nostro Stefano Nepa (MTA Team), brillantemente quinto con un ritardo di +0.116 rispetto al poleman. Bene poi Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), sesto a +0.220. In scia inoltre Adrian Fernandez (Leopard Racing), settimo a +0.283, David Munoz (BOE Motorsports), ottavo a +0.319 e Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), nono a +0.350.

Quarta fila poi per Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), dodicesimo con +0-426 dietro a Joel Kelso (BOE Motorsports), decimo a +0.378, e Daniel Holgado, (Red Bull KTM Ajo), undicesimo con +0.350. Da segnalare infine la tredicesima piazzola di Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse) con +0.834 davanti alla Kopron Rivacold Snipers Team di Matteo Bertelle, quattordicesimo a +0.862.

La gara si svolgerà domani, domenica 22 settembre, eccezionalmente alle ore 10:00.