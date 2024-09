Moto3: Farioli terzo nella FP2 del GP dell’Emilia Romagna, anche Lunetta in top 5

Due SIC58 Squadra Corse nei primi cinque posti. Grande prestazione della team italiano in occasione della terza e ultima sessione di prove libere valida per il GP dell’Emilia Romagna, appuntamento numero quattordici del Motomondiale 2024 di Moto3. Dopo un turno vissuto da protagonista, Filippo Farioli ha ottenuto un’ottima terza posizione, mentre Luca Lunetta si è posizionato al quinto posto.

Grande la prova di Farioli, capace di raccogliere un gap di +0.087 rispetto a David Munoz (BOE Motorsport), leader girando in 1:40.643 sfoggiando una buona condizione in vista di una gara lunga dove sarà costretto a scontare un long lap in virtù di quanto successo durante la corsa di due settimane fa.

Seconda posizione invece per l’attuale dominatore della classifica piloti David Alonso (CFMOTO Aspar Team), capace di rimanere attardato di appena +0.024 rispetto al rivale spagnolo. Di +0-338 il distacco invece di Lunetta, il quale ha dovuto cedere il passo ad Angel Piqueras (Leopard Racing), quarto a +0.104.

Dentro i primi quattordici poi Matteo Bertelle (Kopron Rivacold Snipers Team), dodicesimo a +0.485, oltre che Stefano Nepa (MTA Team, malgrado il diciassettesimo posto a +0.866. Partiranno dal Q1 quindi Riccardo Rossi (CIP Green Power), quindicesimo a +0.837, e Nicola Carraro (MTA Team), ventiduesimo con +1.431.