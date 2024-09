Moto3, David Alonso vince a Mandalika e si avvicina al titolo. 5° Luca Lunetta

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. David Alonso si è confermato implacabile nella lotta degli ultimi giri. Nelle carenate tipiche della Moto3, il colombiano è riuscito a farsi valere ancora una volta in sella alla CFMOTO del Team Aspar. Nona vittoria stagionale per lui e 13ª in carriera, andando ad agganciare Romano Fenati nella particolare classifica dei piloti con più vittorie nella minima cilindrata.

Nel GP d’Indonesia, dunque, Alonso si è imposto a precedere gli spagnoli Adrian Fernandez (Leopard Racing) e David Munoz (BOE Motorsports) nel più classico degli arrivi in volata e dando un’ulteriore dimostrazione delle sue qualità. Nonostante i dolori per una caduta rovinosa nel week end, quindi, il sudamericano ha fatto vedere perchè sia in testa alla classifica generale e vicinissimo al titolo, visto il margine di vantaggio su Daniel Holgado (sesto al traguardo). Sono 97 i punti di vantaggio e già in Giappone potrebbe festeggiare il successo iridato.

Una gara condizionata dai tanti long lap penalty, come per il pole-man Iván Ortolá (MT Helmets – MSI), costretto ad affrontarne un doppio e precipitando in nona piazza. Penalità anche per Stefano Nepa (LEVELUP – MTA), quindicesimo alla fine. In casa Italia, il migliore è stato Luca Lunetta, quinto alla fine e in lizza per il successo fino alla fine.

Andato in testa a tre tornare dalla fine, il pilota del SIC58 Squadra Corse si è fatto prendere troppo dal momento e non ha gestito la situazione al meglio, non trovando le traiettorie giuste e consentendo ai rivali di tornare sotto. Decimo Nicola Carraro con la KTM LEVELUP – MTA e dodicesimo Matteo Bertelle (Honda Team Snipers), ritiri per Riccardo Rossi (CIP Green Power) e Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse).