Moto3, David Alonso il migliore nella prima sessione di libere a Misano. 11° Nepa, il migliore degli italiani

È sempre David Alonso a fare la differenza nel Mondiale 2024 di Moto3. Prima sessione di prove libere a Misano, sede del 13° appuntamento del campionato, e il colombiano ha ottenuto il miglior tempo di 1:41.175 sulla CFMOTO del Team Aspar. Alle sue spalle hanno terminato gli spagnoli Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 0.098 e Ivan Ortola (MT Helmets – MSI) a 0.273, terzo della classifica generale.

Un turno nel quale Alonso, leader della graduatoria complessiva, ha mostrato le sue qualità, volendo far capire alla concorrenza che quanto accaduto ad Aragon sia stato solo un caso. A completare la top-5 di questa FP sono stati gli altri due iberici David Munoz (Red Bul GasGas Teche) in quarta posizione a 0.386 e David Munoz (BOE Motorsports) quinto a 0.501.

Nono crono per il secondo della classifica iridata, l’olandese Collin Veijer. Il pilota della Liqui Moly Husqvarna Intact GP ha siglato il tempo di 1:41.793, distanziato di 0.618 dalla vetta. Avrà da lavorare in vista di quel che sarà. In casa Italia, il migliore è stato Stefano Nepa (11°) che on la sua KTM LEVELUP – MTA è rimasto distante dalla vetta di 768 millesimi.

Nepa ha preceduto gli altri due italiani, Matteo Bertelle (Kropon Rivacold Snipers Team), dodicesimo a 0.942, e Nicola Carraro (LEVELUP – MTA), tredicesimo a 1.133. Più arretrato Luca Lunetta, sul podio nell’ultima prova ad Aragon. Il giovane centauro della Honda SIC58 Squadra Corse si è classificato 18° (+1.533), preceduto anche dal compagno di squadra Filippo Farioli (17° a 1.376). Ventesima piazza, invece, per Riccardo Rossi sulla KTM CIP Green Power (+1.672).