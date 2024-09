Moto3, Collin Veijer il più veloce della seconda sessione di libere a Mandalika. 4° Bertelle e tre italiani in top-10

L’olandese Collin Veijer è stato il più veloce della seconda sessione di prove libere (prima delle pre-qualifiche) del GP d’Indonesia della Moto3. Il centauro del Liqui Moly Husqvarna Intact GP ha abbassato in maniera impressionante i tempi sul tracciato di Mandalika, stabilendo il nuovo record della pista di 1:37.942.

Un ritmo indiavolato quello tenuto, comunque, da tutti i piloti sul circuito. Alle sue spalle hanno terminato gli spagnoli Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing) a 0.154 e David Almansa (Honda Rivacold Snipers Team) a 0.226. In top-5 troviamo due rappresentanti del Bel Paese: Matteo Bertelle ha concluso in quarta posizione a 0.237 e Luca Lunetta in quinta a 0.284, rispettivamente in sella alle Honda del Team Snipers e del SIC58 Squadra Corse.

Una buona giornata per i centauri nostrani, visto anche il sesto tempo siglato da Stefano Nepa sulla KTM LEVELUP – MTA, a 0.427 dalla vetta. Solo 13° il leader del campionato David Alonso (Team Aspar). Il colombiano, caduto nel corso della prima sessione di prove libere, è stato dichiarato fit, ma probabilmente ha risentito dei postumi dell’incidente, visto il distacco dal vertice di 0.930. Tuttavia, il sudamericano è rientrato nella top-14 parziale che qualifica alla Q2 di domani. La terza sessione di libere, poi, andrà a definire il tutto.

Ha concluso in quindicesima posizione il secondo della graduatoria iridata, lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull GasGas Tech3) a 1.061, immediatamente davanti a Filippo Farioli (Honda SIC Squadra Corse) 16° a 1.134. In casa Italia, da segnalare anche il 20° posto di Nicola Carraro (KTM LEVELUP – MTA) e il 22° di Riccardo Rossi (KTM CIP Green Power).