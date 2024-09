Moto3, Angel Piqueras inizia forte nelle PL di Mandalika, 7° Bertelle, Alonso cade ed è 9°

Angel Piqueras ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2024, confermando il suo ottimo momento di forma. Sul tracciato di Mandalika, già dominato da sole e temperature elevate (30° per quanto riguarda l’atmosfera e 46° sull’asfalto) abbiamo assistito ad un turno complicato per i piloti che hanno sofferto il poco grip e hanno inanellato una notevole serie di cadute.

Da questo scenario è emerso lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.799 (unico a scendere sotto il muro dell’1:39) con un margine di 299 millesimi sul giapponese Tatsuki Suzuki (Husqvarna Liqui Moly) mentre è terzo lo spagnolo Daniel Holgado (Gas Gas Tech3) a 456.

Quarta posizione per il suo connazionale David Almansa (Honda Snipers) a 485 millesimi, quinta per l’olandese Collin Veijer (Husqvarna Liqui Moly) a 559, mentre è sesto il britannico Scott Ogden (Honda MLav) a 626. Settimo tempo per il primo degli italiani, Matteo Bertelle (Honda Snipers), a quasi 7 decimi (+0.695 millesimi), quindi ottavo lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 869 davanti al leader della classifica generale, il colombiano David Alonso (CF Moto Aspar) a 997, dopo una caduta nelle battute conclusive.

Si ferma in decima posizione lo spagnolo Ivan Ortolà (KTM MT) a 1.001 davanti al nostro Nicola Carraro (KTM LevelUp) che centra l’11° crono a 1.024. Chiude la top14 Luca Lunetta (Honda SIC58) 1.076 dalla vetta, mentre è 16° Stefano Nepa (KTM LevelUp) a 1.145. Non va oltre la 22a posizione Riccardo Rossi (KTM CIP) a 1.874, mentre Filippo Farioli (Honda SIC58) è solamente 27° a 2.652.

A questo punto la classe più leggera si prepara per il secondo turno odierno, ovvero le pre-qualifiche 1 delle ore 07.15 italiane (le ore 13.15 locali) che inizieranno a definire in maniera più chiara la top14 che domani eviterà la Q1 nelle qualifiche.